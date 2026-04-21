Bedin: "Stiamo monitorando con grande attenzione la situazione della Juve Stabia"

Prosegue l’incertezza, e una certa confusione, in casa Juve Stabia dopo la decisione di Solmate, che aveva acquisito l’intero pacchetto azionario nei mesi scorsi, di sfilarsi e abbandonare il club. Il futuro societario infatti resta avvolto nel mistero con una cessione ancora poco chiara a un gruppo riconducibile a Francesco Agnello, contestato dalla tifoseria campana, e le dimissioni del presidente esecutivo Filippo Polcino dovute proprio a un passaggio di proprietà in cui non è stato coinvolto. A questo va aggiunta l’ipotesi di una cordata di imprenditori locali - fra cui ci sarebbe anche l'ex presidente Manniello - che sarebbe pronta a inserirsi per guidare la Juve Stabia in futuro.

Le parole del presidente della Lega Serie B Paolo Bedin

‘Stiamo monitorando con grande attenzione la situazione della Juve Stabia’. Lo dice il Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin. ‘Quello che è successo negli ultimi giorni rappresenta evidentemente un elemento di preoccupazione e va analizzato. Siamo in contatto costante con gli amministratori giudiziari, che restano per noi al momento il riferimento societario e in settimana sarò a Castellamare per incontrarli’ conclude Bedin.