TMW Pohjanpalo torna al gol e batte i record personali. Con il Palermo che spera ancora nella A

La classifica marcatori di Serie B parla ormai chiaro, in testa c'è il bomber finlandese del Palermo Joel Pohjanpalo, che si è portato a quota 23 reti quando sono ormai andate in archivio 35 giornate della stagione cadetta, entrata nel rush finale con "soli" 270' al termine della regular season che - almeno matematicamente - tiene i rosanero ancora in corsa per la Serie B diretta.

Una doppietta, quella firmata sabato dall'attaccante, che è tornato al gol dopo un mese esatto. Un mese e un giorno per la precisione, perché era da ricercare al 17 marzo - gara contro la Juve Stabia - un suo centro, che lo teneva già allora in vetta alla classifica marcatori. Ma al netto di ciò, quello che è da evidenziare, è che Pohjanpalo ha battuto il suo personale record di gol in Serie B, relativo alla stagione 2023-2024, quella in cui, mediante i playoff, riportò il Venezia in Serie A; playoff che, se non arrivasse la promozione diretta (e come abbiamo anticipato ieri non è semplice arrivi), potrebbero essere il 'piano B' del Palermo. O forse il 'piano A' (ci sarà perdonato il gioco di battute).

Una sola nota storta, giusto per cercare l'ago nel pagliaio nell'ennesima stagione da incorniciare per il centravanti. Pohjanpalo avendo avuto un mese di digiuno, non può mettere nel mirino il record di Carlo Radice, che nel campionato 1931-1932 segnò 12 gol in 7 partite interne consecutive; il classe 1994 si è fermato a cinque. Ma siamo certi che il 'Barberà' soprassiederà.