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Il mondo del calcio piange Lucescu, Ancelotti rinnova col Brasile: le top news delle 22

Il mondo del calcio piange Lucescu, Ancelotti rinnova col Brasile: le top news delle 22TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Tommaso Bonan
ieri alle 22:00Serie A
Tommaso Bonan

È morto a 80 anni Mircea Lucescu, uno dei più grandi allenatori della storia del calcio europeo. Il tecnico rumeno è scomparso a seguito di un infarto, pochi giorni dopo aver lasciato il ruolo di commissario tecnico della Romania. Il suo stato di salute si era aggravato rapidamente dopo un secondo attacco cardiaco, avvenuto pochi giorni dopo il primo episodio. In un primo momento i medici erano riusciti a stabilizzarlo, ma le sue condizioni sono peggiorate fino al ricovero in terapia intensiva e al coma indotto. Al suo fianco, in ospedale, anche i familiari, tra cui il figlio Razvan, anch'egli allenatore.

Un candidato in meno per la Nazionale italiana (sempre se di candidato si poteva parlare). Carlo Ancelotti sarà il commissario tecnico del Brasile fino ai Mondiali del 2030 (che si disputeranno in Spagna, Portogallo e Marocco). Secondo quanto riportano le ultimissime di ESPN Brasil, infatti, l'intenzione di rinnovare l'attuale contratto dell'allenatore italiano, valido fino alla fine di luglio di quest'anno, è già stata verbalizzata dalla CBF (la Federcalcio brasiliana) e dallo stesso Ancelotti. Un accordo che deve essere solo formalizzato per iscritto prima dell'annuncio ufficiale, e che vedrà la fumata bianca già nei prossimi giorni.

"Ammenda di 6.000 euro per Antonio Conte per comportamento ingiurioso nei riguardi dell’arbitro". Questo quanto si apprende dai canali ufficiali della FIGC: il tecnico del Napoli, ricordiamo, aveva tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara in occasione del match con il Como, valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Ecco di seguito la nota ufficiale: "A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il tecnico del Napoli Antonio Conte è stato sanzionato con un’ammenda di 6.000 euro. A carico di Conte era stato aperto un procedimento per violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, sia in via autonoma che in relazione all’art. 36, comma 1, lett. a, del Codice di Giustizia Sportiva “per aver tenuto un comportamento grandemente ingiurioso e irriguardoso nei riguardi dell’arbitro in occasione della gara Napoli-Como, disputata lo scorso 10 febbraio e valida per i quarti di finale di Coppa Italia".

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