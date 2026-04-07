Shock Real a inizio ripresa: Kane fa 2-0 dopo 20 secondi, Bayern in totale controllo
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Il Bayern Monaco trova subito il gol del raddoppio al Bernabeu. Venti secondi sul cronometro: Pavlovic recupera palla, Olise punta la difesa del Real e serve Kane al limite. La conclusione di prima intenzione dell'attaccante inglese è precisa e non lascia scampo a Lunin.
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