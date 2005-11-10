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Agkatsev, il portiere del Krasnodar che piaceva alla Juventus: "L'interesse era reale"

Alessio Del Lungo
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Alessio Del Lungo
Oggi alle 11:37Serie A
29.10.2026 11:37Serie A
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L'estremo difensore racconta: "Ovviamente il mio obiettivo a lungo termine è quello di giocare in Champions, Serie A abito perfetto".
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Stanislav Agkatsev, portiere del Krasnodar, ha rilasciato una lunga intervista a YouTube Nobel, raccontando un retroscena sull'interesse della Juventus in estate: "È successo tutto mentre ero in vacanza. Visto che la scorsa stagione non è stata positiva per me, poiché ho subito molti infortuni e alla fine ero provato fisicamente ed emotivamente, ho deciso di spegnere il telefono per staccare totalmente. Le persone con cui ero in contatto mi fornivano aggiornamenti di tanto in tanto. Avevo chiesto loro di riferirmi solo gli aspetti essenziali: le novità, gli eventuali cambiamenti e l’andamento delle trattative. Ho cercato di non lasciarmi coinvolgere troppo per evitare delusioni nel caso in cui le cose non fossero andate a buon fine".

Lui ancora ci spera

Agkatsev pensa che ancora sia un trasferimento possibile: "L’interesse della Juventus era reale e concreto, ma dato che sono rimasto al Krasnodar, è evidente che non se ne sia fatto nulla. Spero nel calciomercato invernale o in quello estivo di poter compiere un passo importante per la mia carriera, ma allo stesso tempo voglio aggiungere di essere comunque felice dove sono ora. Penso che la Serie A, in termini di gioco e per le mie caratteristiche, sarebbe il perfetto abito da cucire su di me. Ovviamente il mio obiettivo a lungo termine è quello di giocare in Champions League. Ma oggi non voglio avere distrazioni, voglio restare concentrato sul mio lavoro al Krasnodar, poi si vedrà".

Juventus, attenta

Agkatsev viene valutato tra i 12 e i 15 milioni di euro ed è nel mirino di club turchi, spagnoli e dell’Arabia Saudita: "Sergey Nikolaevich (il proprietario del Krasnodar, ndr) continua a dirmi che spera che possa restare qui il più a lungo possibile. Ma penso anche che qualora arrivasse una buona opzione per me, ma anche per la società, ci incontreremmo a metà strada e mi lascerebbe andare via".

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