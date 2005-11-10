Baldanzi è l'ammazza-Juve: 3 gol e 1 assist in 345'. E l'ha già mandata in crisi una volta

Non è usuale che per un giocatore la sua vittima preferita sia la Juventus, anche perché solitamente segnare ai bianconeri è difficile, ma evidentemente non così tanto per Tommaso Baldanzi, che ieri sera ha contribuito con un gol e un assist al 2-0 del Genoa contro la Vecchia Signora. Andando ad aggiornare le sue statistiche quindi, ora è a 3 reti e 1 passaggio decisivo in 9 incroci, nei quali però è stato in campo solo per 345 minuti, ovvero neanche 4 partite intere.

Aveva già ferito la Juventus

Baldanzi ha punito il club piemontese con 3 maglie diverse, ma c'è un dettaglio che non è di buon auspicio per Luciano Spalletti. Ai tempi dell'Empoli, più precisamente il 27 gennaio 2024, segnò il gol dell'1-1 all'Allianz Stadium e diede il via alla crisi della squadra allenata allora da Massimiliano Allegri, che nei precedenti 21 match di quel campionato aveva vinto 16 volte, pareggiato 3 e perso solo una gara, mentre nelle successive 16 di Serie A, dopo quel mezzo passo falso, riuscirà a ottenere i tre punti in 3 occasioni, pareggerà 9 sfide e collezionerà 4 ko.

E ora che succede?

I presupposti non sono simili perché la Juventus è in netta difficoltà e arrivava a Marassi in una situazione di classifica complicata, ma il rischio che questa sua prestazione sia l'anticamera di un nuovo periodo no e di un possibile esonero di Spalletti è alto. Tutto dipenderà dalle prossime partite, soprattutto da quella contro il Napoli di Allegri, che può clamorosamente condannare la sua ex squadra.