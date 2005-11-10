Milan-Bologna, il 2-3 irregolare? Cesari: "Pobega ostacola Modric, il gioco andava interrotto"

Intervenuto ai microfoni di Mediaset nel corso del programma "Pressing", l'ex arbitro Graziano Cesari ha analizzato gli episodi legati a Milan-Bologna: "C'è contestazione sul gol del 3-2, quello di Mbangula, tralasciando ovviamente la parte finale che è un'azione meravigliosa con il giocatore che finta, conclude e batte Maignan, ma in questa situazione di gioco l'arbitro è vicinissimo, il pallone passa in mezzo alle gambe di Pobega, che poi ostacola in questo modo Modric, frapponendosi tra lui e la palla per impedirgli la progressione.

D'accordo, è una situazione che arriva trenta secondi prima della rete, c'è ancora una gestione del pallone e il Milan ha avuto comunque la possibilità di rigocarlo, però qui il gioco andava interrotto. Eh, qui il gioco andava interrotto".