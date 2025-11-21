Aquilani ritrova il Pescara: quando il "Principino" deluse e se ne andò tra le polemiche

Sarà un ritorno ad un passato controverso quello che Alberto Aquilani, attuale tecnico del Catanzaro vivrà nella gara di questa sera. Nell'estate del 2016 il centrocampista arrivò al Pescara come colpo di mercato per la Serie A in virtù di un curriculum professionale suddiviso tra Roma, Liverpool, Juventus, Milan e Fiorentina, oltre a 38 presenze in nazionale.

L'avventura biancazzurra durò però soltanto sei mesi, nove presenze complessive e un solo gol all'attivo il 23 ottobre 2016 nella sconfitta per 3-1 contro l'Udinese. Il punto di non ritorno si concretizzò a Crotone, dove Aquilani venne espulso per doppia ammonizione prima di finire sul mercato invernale.

La successiva separazione, poi, si colorò delle polemiche tra la compagna del tempo del giocatore, l'attrice Michela Quattrociocche, e i tifosi pescaresi. Lo stesso Aquilani, presentandosi al Sassuolo dove si trasferì in prestito a gennaio, lasciò intendere motivazioni extracalcistiche dietro l'addio, scatenando la replica del presidente Daniele Sebastiani a TMW Radio: "Non si capisce che problemi extra-calcistici abbia con il Pescara. Probabilmente abbiamo sbagliato noi nel mercato estivo: Aquilani probabilmente non è abituato a sporcarsi le mani in squadre che lottano per retrocedere e devono dare tutto in ogni partita. Ha classe, ma probabilmente a Pescara non si è integrato bene. L'uscita che ha fatto in conferenza stampa mi è sembrata fuori luogo. Con lui non abbiamo alcun problema, dispiace solo perché poteva chiarire con noi".

Il contratto venne successivamente rescisso e il centrocampista proseguì la carriera al Las Palmas. Ora Aquilani ritrova il Delfino da allenatore, chissà se con qualche voglia di rivalsa, ma sicuramente con l'intenzione di continuare il suo percorso positivo con le Aquile del Sud.