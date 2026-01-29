Altro che San Valentino, sfida Inter-Juve per Norton-Cuffy: è un profilo da Oaktree, al contrario di Perisic

Che il derby d’Italia non fosse territorio per rose e innamorati, non è certo una novità. Nella giornata di oggi, è filtrata l’indiscrezione secondo cui Juventus-Inter, per la prima volta nella storia, si giocherà il 14 febbraio, il giorno di San Valentino. A circa venti giorni dall’appuntamento galante, i nerazzurri tentano però lo sgambetto in sede di mercato.

Duello per Brooke Norton-Cuffy. Proprio mentre la Juve, che cerca una destinazione per Joao Mario e potrebbe trovarla in Italia, provava ad accelerare per il laterale inglese del Genoa, ecco l’inserimento dei nerazzurri. L’Inter, sulla destra, ha un’esigenza conclamata: Dumfries mancherà ancora per un altro mese abbondante e Luis Henrique - che potrebbe volare in Turchia se arrivasse un altro giocatore nel ruolo - non ha mai fatto abbastanza per tenere il passo dell’olandese. Da qui, l’idea, che nasce anche dalle difficoltà di chiudere per Ivan Perisic e Moussa Diaby.

È un profilo da Oaktree. Il londinese classe 2004, del resto, mette d’accordo tutti. Forse non è il profilo più gradito in assoluto a livello tecnico - ma Marco Palestra è pressoché inarrivabile -, ma ha caratteristiche che piacciono molto al fondo californiano. È giovane, talentuoso, rivendibile. Tutte caratteristiche che Perisic, pur il preferito di Chivu, non ha. Su Norton-Cuffy, insomma, la dirigenza dell’Inter ha molta più agibilità rispetto al croato. Ecco perché potrebbe andare a segno.