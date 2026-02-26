Norton-Cuffy in dubbio per San Siro. L'Inter può affrontare un Genoa privo del suo obiettivo di mercato

A gennaio l'Inter ha cercato a lungo un esterno di fascia destra. Non a caso, per ammissione di Beppe Marotta, la trattativa per riprendersi Joao Cancelo era più viva che mai, almeno fino al momento in cui il portoghese ha preferito il Barcellona ai nerazzurri.

E così Ausilio ha preso tempo, scandagliando il panorama europea in cerca della famosa "opportunità" tanto cara agli operatori di mercato, soprattutto in inverno. E uno dei profili individuati, per l'oggi e soprattutto per il domani, era quello di Brooke Norton-Cuffy, esterno di quel Genoa che fra poche ore arriverà a San Siro. La decisione di prendere un alter ego di Dumfries alla fine è stata posticipata all'estate, con l'inglese che sarà ancora una volta uno dei candidati.

L'idea dell'Inter intanto è stata quella di osservare e capire, anche la crescita che potrebbe mettere in mostra. Domani però, Norton-Cuffy rischia seriamente di non esserci per un piccolo problema fisico. "Norton-Cuffy non ha una lesione grave ma potrebbe non recuperare per la partita di Milano, vedremo in questi giorni. Se dobbiamo rischiare rischiamo, il discorso è farcela o non farcela. Se uno può stare in campo si mette a disposizione, poi la mia può essere la scelta. Preferisco avere un giocatore sano che un ipotetico titolarissimo che non sta benissimo", ha spiegato Daniele De Rossi nell'incontro con la stampa alla vigilia del match.