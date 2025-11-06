Non solo i big, la Juve lavora per blindare i suoi giovani talenti: da Millia fino a Boufandar

Giovani talenti crescono alla Continassa, con il sogno di ripercorrere un giorno le orme di Yildiz, Huijsen, Miretti e Soulé. La Juventus, consapevole del potenziale che sta sbocciando nelle proprie giovanili, ha deciso di muoversi d’anticipo per blindare i prospetti più promettenti dell’Under 20. Il primo a firmare il rinnovo è stato Leo Bamballi: il terzino destro classe 2006, arrivato dal Lione, ha prolungato fino al 2029 il contratto con i bianconeri, subito dopo aver compiuto 18 anni a fine ottobre.

Per lui il futuro è già tracciato: dalla prossima stagione farà il salto nella Next Gen, pronto a confrontarsi con il calcio dei grandi. Stesso destino che potrebbe presto toccare anche a Nicolò Millia, centrocampista classe 2007, fresco di debutto nella Coppa Italia di Lega Pro. Originario di Carmagnola, sogna di seguire le orme di Miretti, crescendo tappa dopo tappa fino alla Serie A. Il rinnovo, anche per lui, è in via di definizione fino al 2029, con la società intenzionata a garantirgli continuità e fiducia.

In scadenza invece Adam Boufandar, mediano italo-marocchino cresciuto a Savigliano. Il suo contratto termina a giugno, ma la Juve è al lavoro per blindarlo e respingere gli interessi provenienti da Francia e Germania. Segnali chiari: il vivaio bianconero resta una priorità strategica per il futuro. A riportarlo è Tuttosport.