Venezia, Antonelli: "Vogliamo tornare subito in A ma non sarà facile"

Filippo Antonelli, General Manager del Venezia, ha fatto parte della delegazione arancioneroverde presente alla festa del Club Calimero Mira svoltasi nella serata di ieri. Il dirigente ha rilasciato anche alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoVeneziaSport:

"Grazie per questa iniziativa, sono eventi che ci danno gioia, orgoglio e c'è uno scambio reciproco. Percepire il calore dei tifosi è importante, anche se fuori dallo stadio. Serie A? Se penso alla visione mia e penso a quello che ci diciamo ogni giorno è chiaro che vogliamo tornare subito in Serie A, però ci dicono sempre gli altri che siamo più forti e questo mi fa incazzare, perché saremo realmente i più forti solo quando torneremo effettivamente in Serie A. Non possiamo, tutti quanti, dai dirigenti, ai giocatori, ai tifosi, pensare che sia facile.

Dobbiamo battagliare, essere più incazzati degli altri e andarci a riprendere la categoria persa, non possiamo essere i più forti senza avere lo spirito che questa categoria richiede. Mi sono tolto un dente di recente, mi ha fatto male, ma non quanto le tre sconfitte subite. Si vince una partita alla volta, sudando e dimostrando di essere i più forti dopo i novanta minuti. Porto il grazie e i saluti di tutta la dirigenza e di mister Stroppa, dopo due sconfitte però ha detto 'meglio che non vengo' (ride ndr). Tutte le cose che ci siamo detti in questa festa mi riempiono di gioia, dobbiamo tornare in Serie A e il Penzo dev'essere una mamma che ci accompagna verso il nuovo stadio, non possiamo abbandonarlo. La storia parte dal Penzo per arrivare al nuovo stadio, dobbiamo fare il passaggio dal Penzo al nuovo stadio in Serie A".