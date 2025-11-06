Lecce, Veiga: "Mi sono ambientato subito qui. Esordio a campionato in corso non facile"

Danilo Veiga, terzino destro del Lecce, ha parlato a Radio TV Serie A durante 'News dai Campi' per spiegare il momento di forma della squadra di Eusebio Di Francesco: "Quella con la Fiorentina è stata una grande vittoria, abbiamo giocato un’ottima partita. Dobbiamo continuare su questa strada, lavorando bene e cercando di fare più punti possibile. È un buon momento per la squadra. Siamo in continua crescita e questo aiuta ad aumentare la fiducia, così come si può vedere dai risultati. Dobbiamo continuare con questo spirito, uno spirito deciso e combattivo".

Tre punti d'oro conquistati contro la Viola nell'ultima apparizione di Stefano Pioli come allenatore della Fiorentina, ma che hanno permesso ai pugliesi di staccare la zona calda della retrocessione. Arrivato lo scorso gennaio a Lecce dal Portogallo, il 23enne comincia a prendere dimestichezza con usi e abitudini del calcio italiano e non solo: "Mi sono ambientato subito, la città di Lecce mi ricorda molto casa mia, il tempo in estate è perfetto e le spiagge sono bellissime. Oltre a questo le persone sono tutte amiche tra di loro e molto gentili. Mi piace molto”.

Anche se l’esordio a campionato in corso è stato un urto da assorbire la scorsa stagione: "Esordire a metà stagione non è stato facile, dovevo ancora adattarmi al campionato italiano. Il primo ostacolo è la lingua che è diversa dalla mia ma la capisco bene, e capisco cosa dice il mister. Adesso sicuramente la parlo meglio e ho conosciuto tutti".