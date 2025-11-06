Torino, Ché Adams: "Io e Simeone ci completiamo. Crediamo in Baroni e mi piace una cosa"

Torino ha già la pelle d'oca e al contempo l'ansia di assistere all'attesissimo derby della Mole tra Juventus e granata. Specialmente chi, come Ché Adams, vorrebbe fare un regalo alla tifoseria che vorrebbe interrompere la maledizione da zero vittorie negli incroci contro i bianconeri che dura ormai da 10 anni: "Abbiamo una grande opportunità per restituire qualcosa ai tifosi. Non vediamo l'ora di scendere in campo, di affrontare con cuore e coraggio una partita sentitissima".

E sempre in ottica Juventus, l'attaccante scozzese del Toro spiega nell'intervista a La Stampa: "Finora, la nostra, è una buona stagione e speriamo di continuare così. Conosciamo bene la qualità dei bianconeri, ma abbiamo fiducia in noi stessi e sappiamo cosa fare". Di certo la potenza di fuoco in attacco è superiore questa stagione, in coppia con il Cholito Simeone: "Con Giovanni mi trovo benissimo, ci completiamo. Conosciamo i nostri punti di forza e lavoriamo per migliorare l'intesa".

Invece sui frutti ricavati dal lavoro con mister Baroni: "Abbiamo ottenuto ottimi risultati, tutta la squadra lo sostiene: crediamo in lui e in quello che facciamo. I risultati iniziali non sono stati confortanti, ma adesso la strada è giusta, perseguiamo insieme gli stessi obiettivi. Una cosa che mi piace del coach, la facilità di dialogo: se hai un problema, puoi parlargli tranquillamente", la chiosa di Che Adams.