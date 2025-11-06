"Zaniolo non si ferma mai". Udinese, senti Kamara: "Atta deve lasciar perdere l'esterno"

Dall'intervista di Hassan Kamara a 'News dai Campi' per Radio TV Serie A si capisce quanto il terzino sinistro ivoriano ci tenga a migliorare come calciatore dell'Udinese: "Dopo ogni partita provo ad analizzare la mia prestazione per capire cosa ho fatto bene e dove invece devo migliorare. Guardo me stesso più che gli altri". Ormai il 31enne milita nel massimo campionato italiano dal 2022, dopo aver lasciato il Watford, ma non è stato semplice l'impatto con il nuovo Paese.

"All’inizio non è stato facile adattarsi alla vita di Udine: arrivavo da una grande città come Londra - racconta Kamara - dove ci sono sempre tante cose da fare. Udine è sicuramente più piccola, ma alla fine si sta bene perché non c’è tanto traffico e tutto è a portata di mano, è una realtà piccola ma molto bella". Mentre il livello della Serie A non rendeva da lontano: "Quando, prima di trasferirmi, vedevo la Serie A, non sapevo fosse un campionato così bello. Una volta arrivato sono rimasto impressionato dal livello della competizione: ci sono tante squadre di qualità e almeno quattro o cinque di esse lottano per lo scudetto. Non si può mai dire per certo chi sarà a vincerlo".

Un commento invece su due compagni di squadra che sono finiti sotto le luci dei riflettori per un avvio di stagione da applausi, Zaniolo e Atta: "Zaniolo è venuto a Udine per giocare, lavora sempre e non si ferma mai. È sicuramente un giocatore di qualità, si vede che sta crescendo di partita in partita e sta ritrovando la fiducia, il che è un piacere per lui e per la squadra. Atta è ancora giovane, è la sua prima stagione da titolare, deve trovare continuità. Secondo me deve solo continuare a lavorare su sé stesso e sulle sue prestazioni lasciando perdere l’esterno. Penso che con il tempo diventerà un giocatore fortissimo".

Un pensiero speso invece per Khéphren Thuram, centrocampista della Juventus: “Khephren è un giocatore di grande qualità ma che non ha ancora raggiunto del tutto il suo potenziale. Pur essendo giovane è già maturo: è uno con la testa sulle spalle. Adesso ha iniziato a far vedere il suo livello ma in uno o due anni sarà un giocatore ancora più forte, grazie anche a suo padre che conosce molto bene il gioco del calcio. Ha tutte le carte in regola per diventare un grande centrocampista”. Quanto agli obiettivi, infine, dell'Udinese per questa stagione: "È normale che noi vogliamo sempre fare meglio di anno in anno ma il primo obiettivo resta sempre quello della salvezza che va conquistata il prima possibile. Una volta raggiunto questo obiettivo potremo guardare più in alto, ma per il momento dobbiamo restare concentrati".