I libri di #ioleggoperché negli stadi del torneo cadetto: la nota della Lega Serie B

In occasione della 12a giornata della Serie BKT, in programma l’8 e il 9 novembre, la Lega Serie B appoggia, per il nono anno, la campagna di #ioleggoperché, progetto che compie dieci anni e coinvolge quattro milioni di studenti e oltre 25mila scuole attraverso la donazione di libri alle scuole di ogni ordine e grado del proprio territorio.

Nella consapevolezza che la lettura è fondamentale per i giovani perché migliora l'attenzione, la memoria, il pensiero critico, favorisce la crescita emotiva grazie alla maggiore conoscenza del mondo e della relazione sociale e nella certezza che la Lega B è da sempre a fianco della crescita sportiva ma anche umana dei giovani, negli stadi della Serie BKT si ricorda a tutti i tifosi della B di recarsi nelle librerie dal 7 al 16 novembre per regalare un volume alle biblioteche scolastiche della propria città.

In particolare, i calciatori delle 20 squadre della Serie BKT scenderanno in campo con un libro consegnandolo poi ai bambini durante il cerimoniale a centrocampo. Questo a supporto di una campagna social sui canali Lega, oltre a messaggi speaker negli stadi.

Il Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin sottolinea l’importanza di un'iniziativa ‘collettiva che mobilita, oltre a cittadini, scuole, librerie e istituzioni, anche tanti appassionati di calcio promuovendo il senso di comunità che il calcio aiuta a creare e nella fattispecie l’importanza della lettura come strumento di crescita culturale e personale. La famiglia della B non si sottrae alla responsabilità di chi considera lo sport, in particolare il calcio, un importante veicolo di comunicazione’.