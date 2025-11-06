Sorrento–Audace Cerignola, trasferta vietata ai tifosi dalla provincia di Foggia
Clima teso attorno a Sorrento–Audace Cerignola, sfida valida per il Girone C di Serie C che si giocherà domenica 9 novembre alle 17.30 allo stadio Viviani di Potenza. Le due squadre sono divise da appena tre punti: i campani occupano il quattordicesimo posto, mentre i pugliesi inseguono al diciassettesimo con 10 punti, in piena zona calda.
La partita, però, si giocherà senza la presenza dei tifosi ospiti. Il Prefetto della provincia di Potenza ha infatti disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Foggia, impedendo così ai sostenitori gialloblù di seguire la squadra in trasferta.
Una scelta legata anche alla particolare situazione del Sorrento, costretto da due anni a disputare le gare interne lontano dal proprio impianto — giudicato inagibile e non conforme alle normative — e quindi “dirottato” stabilmente a Potenza.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.