Udinese, Kamara: "Con Runjaic si lavora tanto". E scherza: "Se devo fare solo gol belli, lo farò"

"Vincere contro l’Atalanta è sempre bello, è importante per la fiducia della squadra. È stata una grande vittoria". È questa l'aria che si respira nello spogliatoio dell'Udinese e che racconta Hassan Kamara, terzino sinistro bianconero, nell'intervista a 'News dai Campi' per Radio TV Serie A. E il 31enne originario della Costa d'Avorio ha svelato un suo sogno nel cassetto: "Mi piacerebbe fare qualche gol in più, anche se brutto, ma così non è, se devo fare solo gol belli allora lo farò (ride ndr). Non ho ancora segnato in Nazionale, ma magari al Mondiale...".

Intanto Kamara si concentra sul campionato, ritrovandosi al nono posto in classifica: "Modello Udinese? Non so se definirlo un ambiente senza pressioni, è sicuramente un ambiente dove si lavora tanto. Non molliamo mai: andiamo forte sia in partita che in allenamento, diamo sempre il 100%. È un modello che funziona bene perché una volta che un giocatore arriva qui non può che migliorare".

Sulle differenze riscontrate nel campionato italiano: "Rispetto alla Ligue 1 penso che il livello della Serie A sia generalmente più alto: ci sono più giocatori di qualità. È un campionato dove anche le piccole squadre sono forti". Invece sul lavoro con mister Runjaic: "È un allenatore che si impegna tanto, così come tutto il suo staff. Sono sempre allo stadio a lavorare e i risultati si vedono in campo. La squadra infatti, rispetto anche solo a due anni fa, è cresciuta tanto e questo è merito del loro lavoro".