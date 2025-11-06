Spezia, niente bonus salvezza per Donadoni: solo per playoff e promozione in A

Lo Spezia ha scelto di ripartire da Roberto Donadoni. La proprietà americana ha deciso di puntare sull’ex CT azzurro per dare una scossa immediata alla stagione e costruire, da gennaio in poi, una mini rivoluzione tecnica. L’obiettivo è chiaro: risalire la classifica con gradualità e provare l’affondo decisivo tra aprile e maggio

Per questo motivo, stando a quanto riportato da Il Secolo XIX, Charlie Stillitano, dirigente al comando del progetto tecnico, ha fatto firmare a Donadoni un contratto fino al 30 giugno 2026, con bonus legati a playoff e promozione. Nessun premio salvezza: l’obiettivo dichiarato è tornare subito competitivi.

In caso di raggiungimento degli obiettivi, le parti si ritroveranno per discutere un eventuale prolungamento, anche considerando che lo Spezia ha ancora a libro paga Luca D’Angelo fino al 2027.