TMW Radio Lorenzo Amoruso: "Fiorentina, senza ds e tecnico ora i giocatori non hanno più alibi"

A commentare il momento in casa Fiorentina a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Lorenzo Amoruso: "Vanoli e D'Aversa, sono solo loro due in corsa per ora. Palladino non credo sia nei piano, perchè si è dimesso lui, il presidente aveva detto che era come un figlio e dopo tre giorni va via. la vedo dura che possa tornare. Secondo me toccherà a uno dei due che ho detto, sulla carta credo sia meglio Vanoli. Esonerato dal Torino, arrivato undicesimo lo scorso anno con una squadra normale, non so cosa pretendesse di più Cairo. D'Aversa era partito benissimo con l'Empoli, poi sappiamo come è andata. Ma oggi chiunque viene a Firenze ha bisogno di entrare a gamba tesa in quello spogliatoio.

Non puoi entrare morbido. I giocatori non hanno più alibi, devono iniziare seriamente a correre. Per l'offesa calcistica che stanno dando non ai tifosi ma a se stessi. Morto Joe Barone, hanno redistribuito i compiti agli altri, vedi Ferrari, dg che non ha mai praticato calcio, Pradè, ma serviva un altro con cui confrontarsi per un allenatore che sapesse di calcio. Invece non è stato così. A Firenze si è sbagliato, hanno gestito il club troppo all'americana. L'azienda calcio si gestisce in maniera differente".