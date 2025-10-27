Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
La Juventus crolla contro la Lazio ma Tudor non pensa alle dimissioni


Camillo Demichelis
Si chiude nel peggiore dei modi la settimana della Juventus, sconfitta per la terza volta consecutiva tra campionato e Champions League. I bianconeri hanno subito gol dopo appena nove minuti: David serve Basic, che ha lasciato partire un tiro dalla distanza battendo Perin. Per la squadra di Tudor la situazione si fa sempre più complicata: sono ormai otto le partite senza vittorie. Mercoledì ci sarà il turno infrasettimanale contro l’Udinese, ma il clima in casa bianconera è pesante. Resta ora da capire quali saranno le mosse della società di fronte a un gruppo che sembra non aver ancora compreso fino in fondo cosa significhi indossare la maglia della Juventus. Fin dai primi minuti i giocatori sono apparsi distratti, commettendo numerosi errori tecnici. Nonostante la scelta delle due punte, la manovra offensiva non ha portato risultati concreti. Servirà una svolta immediata, perché a fine ottobre la situazione è già preoccupante.

Le parole di Tudor. 
La Juventus esce sconfitta anche dall'Olimpico e adesso la situazione si fa sempre più difficile per i bianconeri. Igor Tudor, al termine della partita, ha parlato in conferenza stampa e ha analizzato così il match della sua squadra: "Momento bruttissimo, abbiamo preparato la partita sotto tutti i punti di vista come una partita importante, con una bella vittoria potevamo ripartire. Non siamo riusciti a fare gol, abbiamo provato in tutti i modi e abbiamo concesso il gol al primo errore. Dobbiamo stare uniti e compatti, dando qualcosa di più. Siamo entrati tante volte dentro l'area, abbiamo gli xG doppi rispetto alla Lazio, ma bisogna buttarla dentro. Abbiamo provato due attaccanti con Cisco, poi Kenan e Openda, ma non basta". Adesso la Juventus avrà di fronte a sé l'Udinese ma il tecnico croato ci ha tenuto a sottolineare che per la sua squadra tutte le partite sono difficili: "Per noi sono tutte partite difficili, ho parlato tanto di questa cosa. Anche quando si giocava una volta a settimana e si affrontavano squadre di livello inferiore si vinceva con un gol di scarto, questa squadra non ha mai vinto 3 o 4-0, è un bene però rigiocare subito". Tudor ha poi spiegato che non è intenzionato a fare passi indietro: "Che vuol dire fare un passo indietro? Passi si fanno solo in avanti amico mio". Infine, il tecnico croato ha poi rivelato di non aver parlato con la società al termine della partita: "No, ho parlato solo con la squadra. Ho fatto una chiacchierata in spogliatoio, tutti delusi ma solo questo".

Locatelli analizza la sconfitta contro la Lazio.
Dopo la gara contro la Lazio, Manuel Locatelli ha parlato in conferenza stampa e ha analizzato la partita disputata all’Olimpico: “Ti aspettavi questa prestazione? Sinceramente no. Stiamo vivendo una situazione difficile e sarebbe ipocrita non ammetterlo, la squadra sta lavorando bene in settimana ma non riusciamo a trovare la chiave per fare meglio. Dobbiamo trovare la chiave". Al numero 5 bianconero è stato chiesto se Tudor sia l’uomo giusto con cui ripartire: “Io non so quale sia il problema, è giusto fare le domande. Non è una cosa tattica, è più una cosa mentale. Siamo troppo frenetici, dobbiamo essere più lucidi e freddi. Andiamo in svantaggio subito, questo porta nervosismo e queste sono le cose da analizzare. Cerchiamo di preparare le partite al meglio, ora bisogna reagire". Locatelli ha anche aggiunto che il problema sembra essere più mentale: “Non è un problema tattico, il nervosismo è legato al risultato qui a Roma e dovevamo cercare di recuperare la partita. La frenesia ha portato a questi errori, non è una questione tattica”. Infine, il numero 5 bianconero ha parlato del contatto tra Gila e Conceicao avvenuto nell’area di rigore biancoceleste: “L'arbitro mi ha detto che il VAR non lo ha richiamato e non può inventarselo l'arbitro se non l'ha visto. Voglio però analizzare altro, non dobbiamo attaccarci agli episodi. Non va bene". 

Editoriale di Enzo Bucchioni
Tudor via se non batte l'Udinese. Serve Mancini, non Palladino. Terzo ko. David flop, formazione sbagliata. Arbitri sempre in grave difficoltà, il Var li aiuti di più alla faccia del protocollo
