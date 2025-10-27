La Fiorentina per dimenticare Napoli. Chivu chiama l'Inter a reagire

Dal Maradona a San Siro con vista sul Bentegodi. L’Inter si lecca le ferite e prepara il primo turno infrasettimanale del campionato. Snodo cruciale quello di mercoledì sera contro una Fiorentina in crisi di risultati e relegata malinconicamente in fondo alla classifica. La sconfitta contro il Napoli ha lasciato un’onda lunga di veleni, ma Cristian Chivu sta pensando esclusivamente al campo e al recupero delle energie nervose lasciate contro la squadra di Antonio Conte. I viola arrivano a San Siro dopo l’ennesima sconfitta stagionale contro il Bologna. Stefano Pioli, ex rossonero, vuole giocare il suo personale scherzetto all’Inter e ha il disperato bisogno di una scossa. Cercando di invertire quella scia di risultati nei derby che nel suo periodo al Milan lo ha visto spesso sconfitto. Anche duramente.

Thuram acciaccato, solita rotazione in attacco per Chivu

Il primo capitolo da affrontare è quello relativo all’attacco. La partita contro il Napoli ha visto un’Inter propositiva ma imprecisa, soprattutto nel primo tempo. Lautaro Martinez ha avuto due colossali occasioni per sbloccare la gara ma il Toro ha sparato a salve. Marcus Thuram mercoledì non ci sarà. Il francese si è allenato ancora a parte e non è ancora pronto. Rispetto al match del Maradona l’unico certo del posto è Lautaro Martinez. Dopo due partite da titolare Bonny potrebbe accomodarsi in panchina per far spazio a Pio Esposito.

Equilibrio e lucidità. Due punti cardinali fondamentali

La Serie A quest’anno potrebbe non avere mai una dominatrice solitaria. Le squadre di testa sono racchiuse in un pugno di punti, lo stesso vale anche per la zona retrocessione e per le posizioni europee. “Ogni partita pesa”, dice Cristian Chivu. La traduzione di questi mantra è una ed una sola, ovvero che saranno i dettagli a fare la differenza. Proprio per questo motivo i nerazzurri non possono permettersi di perdere energie nervose, come accaduto a Napoli. È su questo tasto che Chivu sta lavorando in vista del match con la Viola. Un partita quasi da testa coda con rischio sbandamento.