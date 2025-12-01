Ancora un errore di Casale e la Cremonese fa subito il 2-0: terza rete in Serie A di Vardy
TUTTO mercato WEB
Raddoppia subito la Cremonese con il terzo gol in questo campionato di Jamie Vardy. Ancora un rilancio da dietro su cui la difesa felsinea si fa trovare impreparata. Casale sbaglia l'appoggio di testa, con la palla che viene intercettata da Bonazzoli, il quale lancia subito il compagno in profondità. Troppo facile l'occasione per l'inglese, che davanti alla porta non si fa ipnotizzare da Ravaglia.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni L’Arbitro ormai conta meno del Var. Il protocollo esiste ancora? Conte in testa, vinta un’altra sfida. Napoli, pronto il mercato. Roma ko con tutte le grandi. Chi discute Lautaro non deve tifare Inter
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Juventus, Spalletti commenta l'infortunio di Vlahovic: "Mi dispiace, 2-3 mesi passeranno sicuramente..."
Tegola Vlahovic per la Juve, il report medico: "Lesione di alto grado, necessari ulteriori consulti"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Boattin: "Difficile lasciare la Juve e Torino, ma giocare negli USA era un sogno. E l'ho realizzato"