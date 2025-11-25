Ladri a casa Vardy: svaligiata la villa dell’attaccante della Cremonese mentre era in campo

Brutta sorpresa per Jamie Vardy. La sconfitta interna con la Roma non è stata la peggior notizia del weekend per l'attaccante della Cremonese, vittima di un furto nella sua villa a Salò, sul lago di Garda. L’abitazione è stata presa di mira mentre l'ex Leicester, appunto, era in campo allo Zini con i giallorossi: approfittando dell’assenza del giocatore e della sua famiglia, almeno tre malviventi avrebbero forzato una finestra ed effettuato un raid rapido e mirato.

Secondo le prime stime, i ladri sarebbero riusciti a portare via orologi di valore, gioielli e contanti, per un bottino che si aggirerebbe attorno ai centomila euro. A occuparsi delle indagini sono ora i carabinieri di Salò, che non escludono una preparazione accurata del colpo. Gli investigatori ritengono infatti che la banda abbia studiato gli spostamenti del giocatore e dei familiari. L’ipotesi è che i ladri sapessero con certezza che la casa sarebbe rimasta vuota durante la partita pomeridiana.

Non è la prima volta che nella zona si registrano furti ai danni delle abitazioni dei calciatori. A inizio novembre, per esempio, fu presa di mira la casa - a Castelli Calepio, nel bergamasco, circa 60 km da Salò - dell'interista Alessandro Bastoni, mentre era in campo con il Kairat Almaty in Champions League,.