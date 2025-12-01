La Cremonese trova due reti ma Orsolini rimette in partita il Bologna: è 1-2 al 45'

E' una Cremonese meritatamente avanti quella che va a riposo sul 1-2 contro il Bologna. Dopo un inizio equilibrato, dove il Bologna ha subito la possibilità di passare in vantaggio, la Cremonese trova un uno-due fulmineo nel giro di 4 minuti con Payero e Vardy. Nel finale però Orsolini rimette in partita i suoi calciando un rigore perfetto.

Già dopo tre minuti il Bologna va ad un passo a sbloccare il match con il solito Orsolini, bravo a raccogliere un cross respinto da Bianchetti, a controllare la palla, spostarla sul sinistro e a calciare a giro dove il portiere non può arrivare, trovando però la respinta del palo a negargli la gioia. La Cremonese però tiene bene il campo e risponde dieci minuti dopo: lancio dalla difesa di Barbieri completamente lisciato da Casale, la palla arriva a Vardy che si invola verso la porta ma prima Ravaglia è bravo a chiudergli lo specchio e a farlo rallentare, poi Zortea mette una pezza all'errore del compagno e spazza la sfera in corner.

La partita è vivace al Dall'Ara, con tanti ribaltamenti di fronte da una parte all'altra ma un blackout di cinque minuti costa carissimo al Bologna, che al 31' si fa completamente trovare fuori posizione su Payero. L'argentino sfrutta la mancata marcatura di Casale scattando sul filo del fuorigioco e venendo premiato dal Bianchetti, che gli permette di realizzare il suo primo gol in grigiorosso. Passano soltanto 4 minuti e la formazione allenata da Davide Nicola trova il raddoppio in un'azione fotocopia: ancora un lancio dalla retroguardia fa trovare sbilanciata la difesa rossoblù, con Casale che sbaglia l'appoggio di testa e regala la sfera a Bonazzoli. L'attaccante vede Vardy partire alle spalle del difensore ex Lazio, lo serve in profondità e l'inglese è un killer davanti a Ravaglia. Il Bologna però è bravo e fortunato a riaprire la gara in pieno recupero grazie al rigore trasformato da Riccardo Orsolini.