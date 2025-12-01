Prima doppietta in Serie A di Jamie Vardy: la Cremonese cala subito il tris a Bologna
Prima doppietta in Serie A di Jamie Vardy. Azione perfetta della Cremonese, che parte dal solto rilancio dalla difesa per Barbieri sulla destra. L'esterno mette nel mezzo di prima intenzione e pesca l'inglese, bravo a prendere la posizione su Heggem e ad anticipare Ravaglia per il tap-in vincente. E' 1-3 tra Bologna e Cremonese.
