Conte migliore allenatore della A 24/25, a Doue il Golden Boy: le top news delle 22

Al Golden Boy 2025 - in corso di svolgimento a Torino presso il Museo Nazionale dell'Automobile - a trionfare è Desire Doue, fenomenale ventenne franco-ivoriano del Paris Saint-Germain che prende l'eredità di Lamine Yamal e Jude Bellingham, ultimi due trionfatori: "Una dedica speciale? Onorato, sono contento. Questo premio rappresenta molto per me - sottolinea Doue dal palco, lo dedico a papà e mamma e famiglia che mi hanno sostenuto. Non sono stressato quando parlo davanti al pubblico, ma lo divento quando parlo della famiglia. La ringrazio per gli sforzi e per il sostegno. E ringrazio il mio presidente per la fiducia, per avermi voluto al PSG. E anche lo staff, l'allenatore e chi lavora nel club che svolge lavori dietro le quinte".

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, è intervenuto a margine del Gran Galà del calcio in corso a Milano e parlando del rendimento degli arbitri italiani: "Siamo aperti a ogni innovazione, come il VAR a chiamata, l'Italia è sempre attento a questi aspetti. Dobbiamo però mettere a fuoco che siamo in un contesto gestito dall'IFAB, con decisioni al di sopra della nostra testa. Io credo che gli arbitri stiano facendo bene, al di là delle mille interpretazioni e riletture che si può dare a un episodio, abbiamo grande fiducia in Rocchi e in tutta l'AIA. Si sono fatti carico anche di affrontare Open VAR, trasmissione unica al mondo del suo genere, e accettare la grande innovazione della RefCam, che ci consente di vedere cosa vede l'arbitro. Gli arbitri, come i giocatori del resto, possono crescere solo affrontando grandi partite".

Parlando dal palco del Gran Galà del Calcio 2025, Antonio Conte, miglior allenatore della scorsa stagione, ha commentato così l'incredibile successo raggiunto al primo anno da allenatore del Napoli: “Lo Scudetto dell’anno scorso è stato veramente molto lottato, lo abbiamo voluto con tutte le nostre forze, sapendo che bisognava fare qualcosa di straordinario per superare una squadra molto molto forte e piena di campioni come l’Inter. Siamo stati bravi a rimanere in scia, anche grazie al loro impegno in Champions. Abbiamo iniziato a crederci strada facendo e i ragzzzi sono stati davvero straordinari nel fare qualcosa di speciale”