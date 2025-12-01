Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Conte migliore allenatore della A 24/25, a Doue il Golden Boy: le top news delle 22

Conte migliore allenatore della A 24/25, a Doue il Golden Boy: le top news delle 22
Simone Lorini
Oggi alle 22:00Serie A
Simone Lorini

Al Golden Boy 2025 - in corso di svolgimento a Torino presso il Museo Nazionale dell'Automobile - a trionfare è Desire Doue, fenomenale ventenne franco-ivoriano del Paris Saint-Germain che prende l'eredità di Lamine Yamal e Jude Bellingham, ultimi due trionfatori: "Una dedica speciale? Onorato, sono contento. Questo premio rappresenta molto per me - sottolinea Doue dal palco, lo dedico a papà e mamma e famiglia che mi hanno sostenuto. Non sono stressato quando parlo davanti al pubblico, ma lo divento quando parlo della famiglia. La ringrazio per gli sforzi e per il sostegno. E ringrazio il mio presidente per la fiducia, per avermi voluto al PSG. E anche lo staff, l'allenatore e chi lavora nel club che svolge lavori dietro le quinte".

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, è intervenuto a margine del Gran Galà del calcio in corso a Milano e parlando del rendimento degli arbitri italiani: "Siamo aperti a ogni innovazione, come il VAR a chiamata, l'Italia è sempre attento a questi aspetti. Dobbiamo però mettere a fuoco che siamo in un contesto gestito dall'IFAB, con decisioni al di sopra della nostra testa. Io credo che gli arbitri stiano facendo bene, al di là delle mille interpretazioni e riletture che si può dare a un episodio, abbiamo grande fiducia in Rocchi e in tutta l'AIA. Si sono fatti carico anche di affrontare Open VAR, trasmissione unica al mondo del suo genere, e accettare la grande innovazione della RefCam, che ci consente di vedere cosa vede l'arbitro. Gli arbitri, come i giocatori del resto, possono crescere solo affrontando grandi partite".

Parlando dal palco del Gran Galà del Calcio 2025, Antonio Conte, miglior allenatore della scorsa stagione, ha commentato così l'incredibile successo raggiunto al primo anno da allenatore del Napoli: “Lo Scudetto dell’anno scorso è stato veramente molto lottato, lo abbiamo voluto con tutte le nostre forze, sapendo che bisognava fare qualcosa di straordinario per superare una squadra molto molto forte e piena di campioni come l’Inter. Siamo stati bravi a rimanere in scia, anche grazie al loro impegno in Champions. Abbiamo iniziato a crederci strada facendo e i ragzzzi sono stati davvero straordinari nel fare qualcosa di speciale”

Articoli correlati
Napoli, Conte torna sulla 'settimana bianca': "In Inghilterra il club te la impone"... Napoli, Conte torna sulla 'settimana bianca': "In Inghilterra il club te la impone"
De Laurentiis indica la via: "In America, in NBA, sono diventati tutti miliardari... De Laurentiis indica la via: "In America, in NBA, sono diventati tutti miliardari senza retrocessioni"
De Siervo: "Milan-Como a Perth progetto innovativo: piccolo sacrificio per un grande... De Siervo: "Milan-Como a Perth progetto innovativo: piccolo sacrificio per un grande risultato"
Altre notizie Serie A
Udinese, Bertola: "Thuram il più difficile da marcatore: velocità, tecnica, ha davvero... Udinese, Bertola: "Thuram il più difficile da marcatore: velocità, tecnica, ha davvero tutto"
Napoli, Conte torna sulla 'settimana bianca': "In Inghilterra il club te la impone"... TMWNapoli, Conte torna sulla 'settimana bianca': "In Inghilterra il club te la impone"
Totti vede giallorosso: "Svilar miglior giocatore della scorsa A, Ranieri il tecnico"... Totti vede giallorosso: "Svilar miglior giocatore della scorsa A, Ranieri il tecnico"
Conte migliore allenatore della A 24/25, a Doue il Golden Boy: le top news delle... Conte migliore allenatore della A 24/25, a Doue il Golden Boy: le top news delle 22
Prima doppietta in Serie A di Jamie Vardy: la Cremonese cala subito il tris a Bologna... Prima doppietta in Serie A di Jamie Vardy: la Cremonese cala subito il tris a Bologna
Inter, Esposito: "Ho portato in campo internazionale il gioco che facevo in Serie... Inter, Esposito: "Ho portato in campo internazionale il gioco che facevo in Serie B"
Fiorentina, Kean non ha paura: "Mi fido dei miei compagni, sono sicuro che ne usciremo"... Fiorentina, Kean non ha paura: "Mi fido dei miei compagni, sono sicuro che ne usciremo"
AIC, Calcagno: "La Serie A gode di buone salute, ora servono i risultati della Nazionale"... AIC, Calcagno: "La Serie A gode di buone salute, ora servono i risultati della Nazionale"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni L’Arbitro ormai conta meno del Var. Il protocollo esiste ancora? Conte in testa, vinta un’altra sfida. Napoli, pronto il mercato. Roma ko con tutte le grandi. Chi discute Lautaro non deve tifare Inter
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Bologna-Cremonese, le probabili formazioni: Miranda verso un turno di riposo
3 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance per Dominguez, Vardy guida la Cremonese
4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: D'Alesio si accasa alla Sambenedettese
5 Lazio, non solo Insigne: Sarri ha chiesto anche un 10 e prende quota lo scambio Noslin-Ilic
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, Conte: "Il nostro obiettivo è difendere lo Scudetto. Settimana bianca? Famiglia importante"
Immagine top news n.1 De Laurentiis e la ricetta per il calcio: "Sparecchiare la tavola da tutto ciò che è vecchio"
Immagine top news n.2 Inter, Pio Esposito: "Sono onorato del paragone con Vieri. Pressione? Nessun fastidio"
Immagine top news n.3 Il Sassuolo perde Berardi per infortunio. I tempi di recupero dell'attaccante e quali gare può saltare
Immagine top news n.4 Juventus, Spalletti commenta l'infortunio di Vlahovic: "Mi dispiace, 2-3 mesi passeranno sicuramente..."
Immagine top news n.5 La Juve perde Vlahovic, ora servono le "faccettine di c..." di David e Openda
Immagine top news n.6 Tegola Vlahovic per la Juve, il report medico: "Lesione di alto grado, necessari ulteriori consulti"
Immagine top news n.7 Fiorentina e Verona ferme a zero vittorie: nei top 5 campionati europei c'è solo il Wolves a fargli compagnia
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'infortunio di Dusan Vlahovic non cambierà il mercato in attacco della Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori
Immagine news podcast n.2 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
Immagine news podcast n.3 Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
Immagine news podcast n.4 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ferrarese: “Rimini, una ferita aperta. Servono meno squadre e più controlli”
Immagine news Altre Notizie n.2 Di Fusco: "Napoli, che determinazione. Non era facile riprendersi così velocemente"
Immagine news Altre Notizie n.3 Di Gennaro: "Juve, ora Openda deve fare qualcosa. Como, che mentalità Fabregas"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Totti vede giallorosso: "Svilar miglior giocatore della scorsa A, Ranieri il tecnico"
Immagine news Serie A n.2 Conte migliore allenatore della A 24/25, a Doue il Golden Boy: le top news delle 22
Immagine news Serie A n.3 Prima doppietta in Serie A di Jamie Vardy: la Cremonese cala subito il tris a Bologna
Immagine news Serie A n.4 Inter, Esposito: "Ho portato in campo internazionale il gioco che facevo in Serie B"
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina, Kean non ha paura: "Mi fido dei miei compagni, sono sicuro che ne usciremo"
Immagine news Serie A n.6 AIC, Calcagno: "La Serie A gode di buone salute, ora servono i risultati della Nazionale"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, Pedro Mendes potrebbe partire a gennaio: due club sulle sue tracce
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, confronto fra i giocatori e i tecnici Foti e Gregucci: si cerca la chiave di volta
Immagine news Serie B n.3 Bari, ultras a confronto con Bellomo e Partipilo: chiesta maggior senso di responsabilità
Immagine news Serie B n.4 Bedin: "La B ha permesso a Esposito di maturare. Cerchiamo di dare spazio al talento"
Immagine news Serie B n.5 Monza, lesione muscolare per Colpani. Il fantasista rientrerà in campo nel 2026
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria subito in campo dopo il ko con lo Spezia: lavoro differenziato per Çuni
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: D'Alesio si accasa alla Sambenedettese
Immagine news Serie C n.2 Rimini, Lari: "Non è stato un fulmine a ciel sereno. Chi ha a cuore la città lo dimostri"
Immagine news Serie C n.3 Cerignola in ripresa, quarto successo di fila. Maiuri: "Da giochisti diventati risultatisti"
Immagine news Serie C n.4 Ferrarese: “Rimini, una ferita aperta. Servono meno squadre e più controlli”
Immagine news Serie C n.5 Monopoli, il ds Chiricallo rinnova fino al 2028: "Felice di continuare questo percorso"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, il Giudice Sportivo in vista dei recuperi: 4 giocatori fermati per un turno
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Udinese: Spalletti a caccia di certezze, ma Runjaic ci crede
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Cremonese, Italiano vede le prime posizioni
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Roma Napoli
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Boattin: "Difficile lasciare la Juve e Torino, ma giocare negli USA era un sogno. E l'ho realizzato"
Immagine news Calcio femminile n.2 Schatzer nuova Italian Golden Girl: "Messi, Mbappe e Bellingham sono i miei idoli"
Immagine news Calcio femminile n.3 Spagna e Barcellona perdono la loro stella: frattura del perone per Bonmati
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Girelli ammette: "Vorrei un'esperienza all'estero prima di smettere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia, Soncin: "Sfide con le big sono stimolo per comprendere il livello a cui dobbiamo tendere"
Immagine news Calcio femminile n.6 Terna italiana per Spagna-Germania: Gasperotti arbitrerà la finale di Women's Nations League
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…