Sorpresa Cremonese, La Stampa con Davide Nicola: "Il mio calcio da Velasco a Vardy"
Sebbene in prima pagina non risulti alcun riferimento diretto, nella sezione interna e dedicata allo sport invece La Stampa propone un'intervista all'attuale allenatore della Cremonese, Davide Nicola. Con le redini in mano di una squadra neopromossa in Serie A, il tecnico etichettato come "mister salvezza" per le imprese compiute tra Salernitana e Crotone ancora prima, sta stupendo. I grigiorossi sono all'undicesimo posto con 14 punti dopo 11 giornate, ben distanti dalla zona retrocessione.
Ma come? "Il mio calcio da Velasco a Vardy", la spiegazione del suo pensiero e del lavoro in corso di svolgimento sulla panchina della Cremonese. "Certamente sono felice. A Cremona mi trovo a mio agio, la squadra lavora con la consapevolezza che salvandoci renderemmo contenta parecchia gente. In primis il cavalier Arvedi", parte del racconto proposto da coach Nicola ai taccuini dei colleghi piemontesi.
