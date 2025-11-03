Assemblea di Lega a Lissone per chiarirsi sul VAR? Simonelli: "Tutti hanno visto com'è"

Ezio Maria Simonelli, presidente di Lega Serie A, ha parlato quest'oggi in conferenza stampa al termine dell'assemblea tenutasi a Lissone, il comune in cui tra le altre cose ha sede anche il Centro VAR.

Una delle domande alle quali ha risposto Simonelli riguarda proprio la sede scelta per ospitare l'assemblea e se questa sia stata occasione per stemperare alcune tensioni causate dalla gestione del VAR: "Diciamo che ha dato modo a tutti i club di vedere come funziona il VAR, se serve a stemperare mi auguro di sì. C'è la consapevolezza di tutti che le cose vengano fatte con massima professionalità, poi la difficoltà di decidere davanti al video è superiore al campo: sul campo l'errore può essere tollerato, davanti al video l'errore non è accettato. A mio modo di vedere, com'è impostata la sala VAR qui a Lissone è superiore ad altri Paesi: sono otto sale isolate, altrove è comune mentre da noi i varisti sono concentrati su una sola partita. C'è la massima trasparenza, poi l'errore è sempre possibile e la tecnologia serve a diminuire il margine di errore. Credo che il vero tema siano i protocolli del VAR: non è stata tanto discussa la decisione, ma il protocollo. Bisogna lavorarci, ma non dipende da noi. Noi possiamo suggerire, ma tutti i suggerimenti porteranno nel tempo ad affinare questi protocolli".

