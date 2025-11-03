Il presidente della Serie A: "Cambio orario dalle 20:45 alle 20? Non prima del 2029"

Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha parlato quest'oggi in conferenza stampa dopo l'assemblea tenutasi a Lissone. Tra i temi sui quali si è espresso, anche l'idea che sembrerebbe in procinto di essere sviluppata di anticipare il fischio d'inizio delle partite serali di 45 minuti, dalle 20:45 alle 20.

Ha detto a tal proposito Simonelli: "È stata una mia risposta a un'intervista, in cui ho detto che fosse per me, fosse per Ezio Simonelli io le partite le anticiperei almeno alle venti per i motivi che vi ho detto. Per le squadre significherebbe tanto, credo voglia dire molto anche per i giornalisti e secondo me anche per le TV che possono poi sfruttare il post partita per degli approfondimenti. E anche per le giovani generazioni, io penso alla domenica sera: il giorno dopo hanno scuola. Detto questo, è il mio pensiero. Poi questa cosa ho visto che è stata apprezzata da qualcuno e da altri meno: un vostro collega ha ironizzato su questo. Non ci stiamo lavorando, io mi sono limitato a dire il mio pensiero. Se poi, ma dipende dai broadcaster e non penso sarà una cosa per quest'anno anche perché abbiamo venduto i diritti con un format che prevede le partite alle 20.45 fino al 2029, se poi dovessero pensare di fare degli esperimenti io ne sarei felice. Non so nemmeno se con l'ad siamo della stessa idea, non è una cosa nei programmi della Lega".

