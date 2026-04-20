Atalanta, ancora niente allenamento in gruppo per Hien: in forte dubbio per la Lazio
Dopo il pareggio di sabato sera a Roma, quest'oggi l'Atalanta si è ritrovata a Zingonia per una seduta di allenamento pomeridiano agli ordini del tecnico nerazzurro Raffaele Palladino.
Parte del lavoro in gruppo per i difensori Giorgio Scalvini e Sead Kolasinac, mentre individuale sul campo per Isak Hien, che ancora non si è allenato assieme al resto della sua squadra.
La presenza di Hien per la sfida di mercoledì sera contro la Lazio, ritorno della semifinale di Coppa Italia, appare in forte dubbio. In attesa di eventuali novità dalla seduta di allenamento al pomeriggio dell'Atalanta, per il centrale svedese si va più verso un forfait che non in direzione di una presenza. Lavoro individuale anche per il portiere di riserva Francesco Rossi.
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.