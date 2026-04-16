Atalanta, per Palladino poche chances di recuperare Hien: oggi seduta ancora individuale
Prosegue il lavoro dell'Atalanta di Palladino in vista del prossimo impegno di campionato contro la Roma. La squadra si è ritrovata oggi per una seduta in tarda mattinata, focalizzata sulla preparazione atletica e tattica, ma l'attenzione dello staff medico rimane rivolta ai singoli ancora ai box. Per Rossi prosegue il percorso di recupero con lavoro individuale sul campo. Seduta a parte e allenamento differenziato anche per Kamaldeen Sulemana.
Verso la Roma: per Hien sempre meno speranze
Il tema caldo in casa Atalanta riguarda proprio il possibile rientro di Isak Hien. Ad oggi, c'è pessimismo su un suo impiego contro la Roma: ha iniziato ad allenarsi in modo individuale in campo e proverà ad esserci almeno in panchina, ma come detto le possibilità sono poche.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.