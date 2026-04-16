TMW Atalanta, per Palladino poche chances di recuperare Hien: oggi seduta ancora individuale

Prosegue il lavoro dell'Atalanta di Palladino in vista del prossimo impegno di campionato contro la Roma. La squadra si è ritrovata oggi per una seduta in tarda mattinata, focalizzata sulla preparazione atletica e tattica, ma l'attenzione dello staff medico rimane rivolta ai singoli ancora ai box. Per Rossi prosegue il percorso di recupero con lavoro individuale sul campo. Seduta a parte e allenamento differenziato anche per Kamaldeen Sulemana.

Verso la Roma: per Hien sempre meno speranze

Il tema caldo in casa Atalanta riguarda proprio il possibile rientro di Isak Hien. Ad oggi, c'è pessimismo su un suo impiego contro la Roma: ha iniziato ad allenarsi in modo individuale in campo e proverà ad esserci almeno in panchina, ma come detto le possibilità sono poche.