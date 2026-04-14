Verso Roma-Atalanta, Palladino spera nel recupero di Hien: verrà valutato giorno per giorno
Prosegue il lavoro dell'Atalanta di Palladino in vista del prossimo impegno di campionato contro la Roma. La squadra si è ritrovata oggi per una seduta in tarda mattinata, focalizzata sulla preparazione atletica e tattica, ma l'attenzione dello staff medico rimane rivolta ai singoli ancora ai box. Per Rossi prosegue il percorso di recupero con lavoro individuale sul campo. Kamaldeen Sulemana è ancora fermo ai box e prosegue nel suo ciclo di terapie.
Verso la Roma: il dubbio Hien
Il tema caldo in casa Atalanta riguarda proprio il possibile rientro di Isak Hien. Ad oggi, la sensazione è che sia difficile un suo impiego contro la Roma, data la cautela necessaria per evitare ricadute. Tuttavia, l'Atalanta non ha ancora alzato bandiera bianca: il giocatore verrà valutato giorno per giorno, cercando di capire se, con il passare delle ore, si schiuderà qualche margine per una convocazione in extremis.
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