Atalanta, bilancio dopo tre gare di Champions League. Il confronto dal 2019 ad oggi

L’Atalanta esce dalla gara contro lo Slavia Praga con tanti rimpianti, consapevolezze e un cinismo sottoporta che non le permette di concretizzare il suo lavoro: tante occasioni vengono create, tante altre vengono sprecate, nonostante la squadra davanti sia ricca di giocatori in grado di risolvere tutti i problemi della Dea. I confronti sono sempre all’ordine del giorno, e parlando dei vari percorsi dell’Atalanta in Champions League dal 2019 ad oggi, al netto che la squadra orobica poteva fare di più, ecco un primo bilancio nerazzurro.

Al netto degli avversari, l’Atalanta 2025-2026 ha conquistato 4 punti: gli stessi che fece la Dea di Gian Piero Gasperini tra il 2020 e il 2021, davanti soltanto il rendimento della stagione scorsa a quota 5. Sui goal fatti è il secondo peggior attacco alla pari del 2019-2020 a quota 2; mentre per i goal subiti si tratta della seconda miglior difesa (5) alla pari del 2021 e inferiore solo a quella dell’anno scorso che, dopo tre partite era rimasta imbattuta.

2019-2020: 0 punti (2 goal fatti; 11 subiti)

2020-2021: 4 punti (6 goal fatti; 7 subiti)

2021-2022: 4 punti (5 goal fatti; 5 subiti)

2024-2025: 5 punti (3 goal fatti; 0 subiti)

2025-2026: 4 punti (2 goal fatti; 5 subiti)