Champions League da record: 71 gol nella terza giornata, mai così tanti

È una Champions League da record. La terza giornata della massima competizione continentale, sottolinea la UEFA, fa segnare nuovamente il primato per il maggio numero di gol segnati: 71, superando il record stabilito la scorsa stagione già eguagliato da quello della prima giornata di questa edizione.

Del resto, in sei delle diciotto partite - nonostante il cambio di format, il numero di gare a giornata è aumentato solo di due partite - si sono registrati almeno cinque gol. Chelsea e Liverpool ne hanno segnati cinque, il PSV Eindhoven sei e i campioni in carica del Paris Saint-Germain addirittura sette contro il Bayer Leverkusen in Germania. Nonostante il totale da record, tre gare si sono concluse senza reti. Il record non è solo assoluto ma anche relativo, seppur di pochissimo: in questa giornata si sono registrati 3,944 gol in media a gara, mentre nella prima giornata del 2000/2001 (la più prolifica con 16 partite) si era arrivati a 3,937.

Le giornate con più gol nella storia della Champions League.

Terza giornata 2025/26 (71 gol, 18 partite)

Prima giornata 2025/26 (67 gol, 18 partite)

Quinta giornata 2024/25 (67 gol, 18 partite)

Ottava giornata 2024/25 (64 gol, 18 partite)

Prima giornata 2000/01 (63 gol, 16 partite)

Seconda giornata 2025/26 (62 gol, 18 partite)

Terza giornata 2020/21 (62, 16 partite)

Settima giornata 2024/25 (59 gol, 18 partite)

Sesta giornata 2024/25 (59 gol, 18 partite)

Quinta giornata 2022/23 (59, 16 partite)

Terza giornata 2021/22 (59, 16 partite)

Terza giornata 2014/15 (59, 16 partite)

Quarta giornata 2012/13 (58, 16 partite)

Seconda giornata 2024/25 (58 gol, 18 partite)