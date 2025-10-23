Lazio, rebus infortuni: i possibili tempi di recupero di Castellanos e Cancellieri

In un inizio di stagione complesso per la Lazio, il tecnico Maurizio Sarri ha dovuto gestire una serie di infortuni che hanno complicato il rendimento in campo dei suoi nelle ultime settimane.

Fra gli altri si sono fermati Matteo Cancellieri, che stava diventando un punto cardine del nuovo ciclo, oltre a Taty Castellanos. L'argentino ha riportato una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra, che secondo il Messaggero oggi in edicola costringerà l’attaccante a rimanere fuori almeno un mese e mezzo, se non di più.

Stando a quanto si legge rischia la stessa sorte Cancellieri. Il bollettino medico diffuso ieri dalla Lazio recitava: "Ha riportato una lesione miotendinea di media entità a carico degli hamstring della coscia sinistra". Secondo il Messaggero, lo stiramento al bicipite femorale sarebbe ben oltre il primo grado, quasi un secondo, con interessamento anche del tendine, tale da temere di rivederlo a dicembre.

In questo inizio di stagione la Lazio ha raccolto 2 vittorie, 2 pareggi e 3 ko nelle prime 7 giornate di campionato. I biancocelesti arrivano dal pareggio a reti bianche ottenuto a Bergamo contro l'Atalanta e sono attesi alla sfida in programma domenica sera, alle 20.45, allo stadio Olimpico contro la Juventus di Tudor.