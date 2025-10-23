Arezzo a Termi senza tifosi, Manzo: "Non è giusto penalizzare un'intera tifoseria"

Arezzo a Terni senza i suoi tifosi. Il presciente granata Guglielmo Manzo ha commentato ai taccuini di Amarantomagazine.it il divieto ai sostenitori toscani di seguire la propria squadra al "Liberati" nel match contro i rossoverdi umbri:

"È un tema spinoso che abbiamo affrontato diverse volte in Lega. Il divieto di sabato mi ha gelato il sangue, speravo ci fosse lo spiraglio per un’altra decisione. Le società di calcio non hanno il potere di condizionare i provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza, che devono prevenire incidenti e pericoli per tutta la cittadinanza.

Non è un compito facile per le prefetture e le questure, quindi rinnovo l’appello ai nostri tifosi di comportarsi in modo inattaccabile, onde evitare conseguenze. È altrettanto innegabile che penalizzare un’intera tifoseria per episodi che hanno coinvolto poche decine di persone non è giusto. Va trovata una soluzione e, per quello che posso, cercherò di dare il mio contributo".