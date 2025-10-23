Cremonese-Atalanta è sul 2-0. Col segno 1 (o X) sarà record grigiorosso

La Cremonese non batte l’Atalanta allo Zini dalla stagione 1993-1994. Allora, 22esima giornata di Serie A, fu 2-0 grazie a un’autorete di Montero al minuto 68 e a un centro di Maspero al 78’. In quel torneo dopo 8 turni i Violini avevano collezionato altrettanti punti stabilendo un primato: mai la compagine grigiorossa aveva raccolto così tanto dopo le prime 8 giornate di un campionato di Serie A. La squadra di coach Nicola può spingersi oltre. Perché è già a quota 10, in caso di pareggio eguaglierebbe la Cremonese di mister Simoni, in caso di successo la supererebbe di ben due lunghezze. Perché eguaglierebbe? Semplice, non scordiamoci che nel 1993-1994 la vittoria valeva due punti e i grigiorossi avevano collezionato 3 successi, 2 segni X, 3 sconfitte, pertanto, 11 punti con l’attuale sistema di contabilità.

L’ultimo derby risale al 2022/2023, 1-3: De Roon al 44’, Ciofani al 56’ su rigore, Boga al 72’, Lookman al 93’.

Complessivamente, A più B, sono 17 gli scontri diretti in casa dei Violini. La bilancia pende ancora verso la Cremonese, in vantaggio sull’Atalanta per 7-4 in fatto di vittorie e 26-17 sul fronte marcature, mentre i segni X ammontano a 6.

Situazione in classifica.

Grigiorossi con 10 punti (2V – 4X – 1P con 8GF e 9GS), la metà, 5, in casa (1V – 2X – 0P con 4GF e 3GS). Non perdono allo Zini dal 22 febbraio scorso, 1-2 col Cesena. Nerazzurri a 11 (2V – 5X – 0P con 11GF e 5GS), di cui 5 in esterna (1V – 2X – 0P con 5GF e 2GS). Non perdono fuori casa dal 30 marzo scorso, 1-0 per la Fiorentina.

PS: fra le tante statistiche stagionali mettiamo in evidenza quella che pesa il contributo per gol delle panchine, Cremonese-Atalanta è sul 2-0.

TUTTI I PRECEDENTI A CREMONA (SERIE A E SERIE B)

17 incontri disputati

7 vittorie Cremonese

6 pareggi

4 vittorie Atalanta

26 gol fatti Cremonese

17 gol fatti Atalanta

LA PRIMA SFIDA A CREMONA IN CAMPIONATO

Cremonese-Atalanta 2-2, 5° giornata 1930/1931

L’ULTIMA SFIDA A CREMONA IN CAMPIONATO

Cremonese-Atalanta 1-3, 28° giornata 2022/2023