Genoa, non solo Ekhator: il punto sui rinnovi di Martin e Thorsby

Jeff Ekhator è una delle più belle notizie in casa del Genoa di Patrick Vieira e il club ligure è pronto a blindarlo con un anno in più di contratto e ingaggio adeguato, prolungando il suo matrimonio fino al 2030. Non solo l'attaccante classe 2006, però: secondo Il Secolo XIX oggi in edicola, il Grifone sta lavorando anche ad altri due importanti rinnovi di contratto in vista del prossimo futuro.

Secondo quanto riporta il quotidiano infatti, la dirigenza sta trattando anche i rinnovi di Aaron Martin e Morten Thorsby: i loro attuali contratti scadono nel giugno 2026 ma hanno l’opzione per un prolungamento fino al 2027. Probabile, stando a quanto si legge, che si arrivi al prolungamento, magari con adeguamento dell’ingaggio.

Intanto il direttore sportivo del club, Marco Ottolini, in una intervista rilasciata a Il Secolo XIX ribadisce la fiducia alla squadra ed al tecnico Patrick Vieira: "Caccia alla salvezza? È la realtà, questo è l'obiettivo su cui siamo tutti allineati" - spiega - ". Abbiamo tutti gli strumenti per raggiungere l'obiettivo. Ora qualcuno vede tutto nero ma noi abbiamo il dovere di essere lucidi e pensare che ci sono 31 partite davanti. Abbiamo una struttura e una identità, è una squadra che si presta a interpretare più sistemi. Dobbiamo trovare l'equilibrio. C’è sintonia totale con Vieira".