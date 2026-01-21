Atalanta, De Roon duro: "Dopo il gol preso siamo crollati, questa è una cosa grave"

Il centrocampista dell’Atalanta Marten De Roon ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il ko casalingo per 2-3 nel match contro l’Athletic Bilbao valido per la League Phase di Champions.

Cosa è successo?

"Dopo il gol preso siamo crollati. Abbiamo perso i riferimenti nella pressione, sembrava quasi un blackout. Siamo andati un po' a caso e questo non può succedere. Mi dispiace tantissimo, vedendo il primo tempo dovevamo fare il secondo. Tanta amarezza per la sconfitta".

Da cosa dipendono questi blackout?

"Troppi punti persi, adesso faccio fatica a dire quale sia il problema ma dobbiamo lavorare".

Partita simile a quella di ieri del Napoli?

"Siamo stati poco maturi. Ci sta un episodio come quello del gol, ma non era il momento di andare in crisi. Abbiamo pressato a caso e perso tutte le seconde palle, poi fai fatica a mettere tutto a posto. In Champions ci sono squadre che ti possono fare sempre gol, ma dovevamo stare calmi".

Segnate troppo poco?

"Anche noi ci siamo detti, per esempio dopo Torino, che abbiamo fatto un solo gol. Anche oggi gran primo tempo, ma non abbiamo chiuso la partita. Il problema e è che, quando non fai gol, non ne devi prendere due o tre. In difficoltà siamo spariti dal campo e questa è una cosa grave".