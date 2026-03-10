Live TMW Bayern Monaco, Kompany: "Approccio perfetto contro una squadra offensiva"

22:55 – Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l' Atalanta nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso la New Balace Arena.

23:43 - Comincia la conferenza stampa

Qual è stata la chiave per la vittoria?

"Rimane da giocare ancora la gara di ritorno. Bisogna sempre cercare di indovinare l'approccio giusto: la copertura sull'uomo è sicuramente stata decisiva nella nostra tattica. Alzare il pressing così è sicuramente importante, ma non è la prima volta che si affronta una squadra come l'Atalanta che attacca. Non è stata una novità giocare contro questo tipo di calcio".

Preoccupa l'infortunio di Davies e cosa ne pensa di Olise?

"Si è fatto male però valuteremo poi in futuro. Non voglio mettere il carro davanti ai buoi e sicuramente faremo tutti i nostri accertamenti. Olise è un giocatore fantastico e sono contento che abbia segnato stasera facendo una grande gara".

Sullo 0-6 c'è stata tutta la squadra che difendeva e attaccava: giusto dire che è l'immagine più bella?

"Si, sono molto d'accordo e penso che il pericolo maggiore sia quello di abbassare la guardia e subire dei goal. La mia mansione è quella di mantenere la squadra concentrata".

Giusto dire che siete già ai Quarti?

"Troppo presto per dirlo. Abbiamo una squadra che ovviamente può compensare ulteriori assenze. Staremo a vedere".

Che crescita ha riscontrato Olise?

"Non è una novità: è cresciuto molto con Vieira e secondo me può diventare uno dei giocatori più forti al mondo. Fare paragoni è sempre difficile, però ha riscontrato una crescita non indifferente. Lui lavora molto sui dettagli".

23:51 - Termina la conferenza stampa di Kompany