TMW Atalanta, Hien ancora in dubbio per il Como: Juric comunicherà solo domani i convocati

Isak Hien resta in dubbio per la partita contro il Como di domani. Secondo quanto raccolto da TMW, mister Juric non ha ancora sciolto le riserve sul difensore svedese. "Vedremo se riusciremo a recuperare Hien, ma in tal caso siamo comunque coperti", ha dichiarato il tecnico croato in conferenza stampa. Soltanto nella giornata di sabato, a poche ore dal match coi lariani, i nerazzurri ufficializzeranno infatti le convocazioni per il sesto turno di Serie A.

Out contro la Juve e contro il Club Brugge

Il centrale della Dea, Isak Hien, ha saltato le ultime due partite contro Juventus (campionato) e Club Brugge (Champions League) per un problema agli adduttori, che ha privato la sua squadra di uno dei perni della retroguardia.

Come arriva l'Atalanta al match contro il Como

L'Atalanta tra l'entusiasmo della gara contro il Brugge e la voglia di dare continuità ai suoi risultati, deve vedersela ancora con gli infortuni (ultimi Kossounou e Bellanova) 3-4-2-1 con Carnesecchi in porta. Retroguardia con Ahanor, Djimsiti e un primo ballottaggio tra Hien (in dubbio) e un possibile riadattamento di Musah. A centrocampo confermato il tandem Pasalic-Ederson (vista la squalifica di De Roon). Da sinistra a destra il tandem Zappacosta-Bernasconi. Davanti possibile la conferma del tridente di Samardzic-Sulemana-Krstovic. (da Bergamo, Filippo Davide Di Santo)