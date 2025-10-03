Como, pronti i ricorsi contro le squalifiche di Fabregas e Jesus Rodriguez
Arrivano aggiornamenti in merito alla posizione del Como sulle squalifiche comminate dal Giudice Sportivo di Serie A al tecnico Cesc Fabregas e al calciatore Jesus Rodriguez (3 giornate) dopo la gara dello scorso weekend contro la Cremonese terminata 1-1.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la dirigenza del club lariano avrebbe già preparato la documentazione necessaria per il ricorso avverso ad entrambe le squalifiche. Faldoni, questi, che saranno formalmente depositati al massimo entro la giornata di domani.
Sul tema, nella giornata di oggi, si è espresso anche lo stesso direttore sportivo Carlalberto Ludi, nel corso della conferenza stampa precedente all'impegno di campionato contro l'Atalanta in programma domani al 'New Balance Stadium' di Bergamo:
I tempi del ricorso? Sono fisiologici. Abbiamo fatto tutti i passaggi procedurali. Abbiamo fatto l'annuncio di ricorso d'urgenza, il rosso prevede comunque una giornata di squalifica e penso che alla fine di settimana prossima è fissata l'udienza per manifestare entrambe le posizioni".