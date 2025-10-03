Giampaolo Pazzini 'rimproverà' Kean: "Nei due gol annullati a Pisa è stato pigro"

Ospite dei microfoni di Radio Serie A, Giampaolo Pazzini, ex attaccante tra le altre squadre anche della Fiorentina, ha preso posizione in merito al momento che sta vivendo il centravanti viola Moise Kean:

"Con il Pisa, nei due gol annullati per fuorigioco, sembra essere uno spettatore, sta fermo. Se fosse tornato indietro con la difesa del Pisa, ma si parla di mezzo metro, sarebbero arrivati i gol. È stato pigro. Camminava e guardava la palla, non ha pensato positivo, non ha pensato "ora mi rimetto a posto che se torna la palla faccio gol".

Il suo pensiero invece è stato: "Vabbè, non mi arriva". Bastava una corsetta invece di una camminata e faceva doppietta. Soprattutto sul primo gol annullato un attaccante deve provare a pensare che possa succedere, Inzaghi in questo era un maestro":