Bologna, Miranda: "Si vede che preferisco attaccare. In Serie A mi piaceva Theo Hernandez"

Juan Miranda è stato intervistato dal portale locale ZeroCinquantuno e il difensore del Bologna ha affrontato vari argomenti legati al suo presente, ma anche al futuro e ad aspetti che si rifanno anche al club in generale.

A Miranda è stato chiesto anche cosa vorrebbe migliorare del proprio gioco: "Sono consapevole di dover imparare tanto in fase difensiva, infatti penso si noti che preferisco attaccare. Abbiamo la fortuna di lavorare con un grande tecnico come Italiano: non lascia nulla al caso, noi sappiamo che il suo calcio va protetto da chi gioca dietro".

Miranda ha parlato anche delle sue fonti di ispirazione nel mondo del calcio: "A Barcellona avevo Jordi Alba come fonte di ispirazione, in Serie A mi piaceva Theo Hernandez, dei giocatori italiani apprezzo Dimarco e Cambiaso".

