Napoli-Atalanta, le probabili formazioni: ballottaggio Neres-Lang, Palladino con Lookman

Sabato 22 novembre, ore 20.45
Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Napoli-Atalanta (Sabato 22 novembre, ore 20.45, arbitra Di Bello, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva il Napoli
Antonio Conte deve fare i conti con un’altra tegola: si ferma anche Anguissa, costretto a un lungo stop, mentre Gilmour non riuscirà a recuperare in tempo. Nel 4-3-3 resta intoccabile Milinkovic-Savic tra i pali. In difesa le certezze sono Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno; per completare il reparto si tenterà di recuperare Spinazzola, altrimenti sarà Gutierrez a partire dall’inizio. L’emergenza a centrocampo spinge Conte a ridisegnare i ruoli: Elmas arretrerà a mezz’ala accanto a McTominay, con Lobotka confermato in regia. Le novità riguardano soprattutto l’attacco, dove a sinistra si apre il ballottaggio tra David Neres e Noa Lang. Completano il tridente Matteo Politano e l’ultima punta da definire nelle prossime ore. (da Napoli, Arturo Minervini)

Come arriva l'Atalanta
L’Atalanta riparte da Palladino dopo l’esonero di Juric, dove ad attenderla ci sarà il Napoli Campione d’Italia. 3-4-2-1 per la squadra dell’ex tecnico viola. Carnesecchi tra i pali; difesa a tre con Ahanor, Hien e un primo ballottaggio tra Kossounou e Djimsiti; a centrocampo confermato Ederson con Pasalic leggermente favorito su De Roon; Bellanova verrà schierato a destra con Zappacosta a sinistra. Davanti possibile tridente con De Ketelaere, Lookman e Scamacca a contendersi una maglia da titolare. (da Bergamo, Filippo Davide Di Santo)

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Chiellini predica la calma per il rinnovo di Yildiz. Ma il turco merita davvero un riconoscimento? In casa Milan il protagonista delle riflessioni è Leao: il prolungamento non è necessario. Juve e rossoneri prendano esempio dal caso Kvara-ADL
