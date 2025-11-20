TMW Dybala: "Nei momenti di difficoltà bisogna tirare fuori quel qualcosa in più"

Paulo Dybala, attaccante della Roma, è intervenuto a margine dell'evento di Adidas e Sport e Salute, a Roma, e dedicato alla lotta contro il drop-out giovanile. Di seguito quanto raccolto da TMW.

Ha detto nello specifico Dybala: "È un vero onore essere qui in questo luogo fantastico. In tanti momenti della mia vita ho avuto il piacere di fare tantissimi sport. Tutti mi conoscete per il calcio ma ho giocato a tennis, basket, pallavolo, scacchi, nuoto. Ho condiviso tanti momenti con amici che adesso sono ancora accanto a me, e con cui ho condiviso valori umani e con cui sono cresciuto. Per questo siamo qua, ringrazio Adidas e Sport e Salute per l'invito, abbiamo un obiettivo: aiutare i giovani. Oggi si passa tanto tempo davanti ad uno schermo, ma bisogna condividere momenti con amici, famiglia, all'aria aperta".

Prosegue e conclude quindi nel suo intervento l'argentino della Roma, che torna sull'obiettivo della manifestazione: "Lavorare per questo è un vero onore. Sono un ragazzo che ha lavorato tanto nello sport per raggiungere degli obiettivi. Nei momenti di difficoltà bisogna tirare fuori quel qualcosa in più. Sono sicuro che durante tutta la vostra vita lo sport vi accompagnerà e vi darà grande soddisfazione".