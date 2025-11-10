Atalanta, Juric arrivato a Zingonia: ora l'esonero, poi toccherà a Palladino
Ultimi minuti da allenatore dell’Atalanta per Ivan Juric. Il tecnico croato è arrivato pochi minuti fa a Zingonia: la dirigenza della Dea gli comunicherà l’esonero e poi si procederà con il relativo comunicato stampa ufficiale.
Sciolti anche gli ultimi dubbi sul suo successore: in panchina arriverà Raffaele Palladino, già corteggiato dall’Atalanta in estate e pronto a firmare un contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione.
