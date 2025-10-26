Atalanta, Juric: "Brescianini è un grande esempio. Contro il Milan sarà una gara tostissima"

Un altro pareggio per l'Atalanta. La formazione bergamasca ha impattato sul campo della Cremonese non andando oltre l'1-1. Al termine del match dello "Zini", il nerazzurro Ivan Juric ha parlato ai canali ufficiali della società: "E' diventata una cosa abituale e brutta - ha esordito l'allenatore -. Nelle ultime tre partite abbiamo creando tante occasioni e non riesci a buttarla dentro, avendo nella mia testa i giocatori giusti magari non nella condizione ottimale, diventa grave. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene, nel primo tempo (magari per colpa dell'ultima partita di Champions) abbiamo messo poca intensità e non mi è piaciuto".

Brescianini ha trovato il gol entrando dalla panchina.

"E' un grande esempio questo ragazzo. Nel modo in cui si allena, come partecipa e come vive questo lavoro. Ha segnato. Giocando poco ha avuto un atteggiamento fantastico, se lo è meritato".

Martedì arriva il Milan?

"Sarà una partita tosta. Contro il Pisa ha pareggiato all'ultimo momento con un tiro da 30 metri per cui bisogna avere anche fortuna. Ha però grandi giocatori, con Allegri è una squadra molto solida e molto competitiva. Sarà una partita tostissima".

Campionato equilibrato?

"Molto. Per questo mi spiace per tutti questi pareggi che dovevano essere vittorie. Ci avrebbero dato un'altra classifica".