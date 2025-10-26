Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lazio-Juventus, le probabili formazioni: Sarri perde altri due titolari, Tudor passa a quattro?

Domenica 26 ottobre, ore 20.45
Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Lazio-Juventus (Domenica 26 ottobre, ore 20.45, arbitra Colombo, diretta tv su DAZN):

Come arriva la Lazio
Non esce dall’emergenza la Lazio di Maurizio Sarri, che contro la Juventus dovrà rinunciare ad altri due titolarissimi. Oltre ai lungodegenti Castellanos, Dele-Bashiru, Gigot, Pellegrini e Rovella contro i bianconeri non ci saranno anche Cancellieri e Tavares, entrambi ai box fino alla prossima sosta. Scelte quasi obbligate per Sarri, che conferma il 4-3-3 visto a Bergamo con sole due novità legate alle assenze di Cancellieri e Tavares. Nella linea difensiva a quattro davanti a Provedel si sposta sulla corsia mancina Adam Marusic, con Lazzari in vantaggio nel ballottaggio su Hysaj a destra con la coppia centrale Gila-Romagnoli confermata. Nessun cambio a centrocampo, con Basic pronto a giocare la quarta partita consecutiva da titolare sul centro-sinistra con Cataldi in regia e Guendouzi a completare il terzetto. Torna dal primo minuto Gustav Isaksen sulla destra nel tridente composto da Dia al centro e capitan Zaccagni a sinistra. (da Roma, Lorenzo Beccarisi)

Come arriva la Juventus
Per la gara contro la Lazio, Igor Tudor farà qualche cambio di formazione e passerà al 4-4-2: in porta ci sarà Di Gregorio. Davanti a lui, sulla corsia di destra, toccherà a Kalulu; in mezzo spazio a Gatti e Kelly, mentre a sinistra ci sarà ancora Cambiaso. A centrocampo rientrerà Locatelli e al suo fianco agirà Koopmeiners, mentre Thuram godrà di un turno di riposo. Sulle corsie laterali, invece, ci saranno Conceicao e McKennie. La novità più grande riguarderà l’attacco, dove giocheranno David e Vlahović, con Yildiz che partirà dalla panchina e beneficerà di un turno di riposo. Per il turco si tratta della prima sfida che non giocherà dall’inizio. (da Torino, Camillo Demichelis)

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Basta rigorini. Perché l’ordine del designatore è ignorato dagli arbitri? Napoli vittoria scacciacrisi ma non c’è un’ammazza torneo. Milan, non è una marcia da scudetto. Tudor e Pioli, alta tensione
