Lazio-Juventus, le probabili formazioni: Sarri perde altri due titolari, Tudor passa a quattro?

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Lazio-Juventus (Domenica 26 ottobre, ore 20.45, arbitra Colombo, diretta tv su DAZN):

Come arriva la Lazio

Non esce dall’emergenza la Lazio di Maurizio Sarri, che contro la Juventus dovrà rinunciare ad altri due titolarissimi. Oltre ai lungodegenti Castellanos, Dele-Bashiru, Gigot, Pellegrini e Rovella contro i bianconeri non ci saranno anche Cancellieri e Tavares, entrambi ai box fino alla prossima sosta. Scelte quasi obbligate per Sarri, che conferma il 4-3-3 visto a Bergamo con sole due novità legate alle assenze di Cancellieri e Tavares. Nella linea difensiva a quattro davanti a Provedel si sposta sulla corsia mancina Adam Marusic, con Lazzari in vantaggio nel ballottaggio su Hysaj a destra con la coppia centrale Gila-Romagnoli confermata. Nessun cambio a centrocampo, con Basic pronto a giocare la quarta partita consecutiva da titolare sul centro-sinistra con Cataldi in regia e Guendouzi a completare il terzetto. Torna dal primo minuto Gustav Isaksen sulla destra nel tridente composto da Dia al centro e capitan Zaccagni a sinistra. (da Roma, Lorenzo Beccarisi)

Come arriva la Juventus

Per la gara contro la Lazio, Igor Tudor farà qualche cambio di formazione e passerà al 4-4-2: in porta ci sarà Di Gregorio. Davanti a lui, sulla corsia di destra, toccherà a Kalulu; in mezzo spazio a Gatti e Kelly, mentre a sinistra ci sarà ancora Cambiaso. A centrocampo rientrerà Locatelli e al suo fianco agirà Koopmeiners, mentre Thuram godrà di un turno di riposo. Sulle corsie laterali, invece, ci saranno Conceicao e McKennie. La novità più grande riguarderà l’attacco, dove giocheranno David e Vlahović, con Yildiz che partirà dalla panchina e beneficerà di un turno di riposo. Per il turco si tratta della prima sfida che non giocherà dall’inizio. (da Torino, Camillo Demichelis)